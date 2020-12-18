Москва, , 17:53 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») выразил соболезнования в связи со смертью депутата Валентина Шурчанова (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Ушел человек, который стал другом и соратником для каждого, кто причастен к работе комитета по бюджету. Скорбят депутаты и сотрудники аппарата. Эта потеря поистине невосполнима. Он был замечательным человеком. Все, кто знал Валентина Сергеевича, уважали его за большую душевную щедрость и добропорядочность. Мы всегда ощущали его поддержку в самых сложных вопросах», — отметил Макаров.

Светлая память человеку-патриоту, который не боялся трудностей и стремился сделать жизнь каждого, кто был рядом, лучше и достойнее, отметил парламентарий.

Шурчанов скончался на 74-году жизни от перенесенной коронавирусной инфекции. Шурчанов являлся первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам. В нижней палате парламента он представлял Республику Марий Эл, Мордовию и Чувашию.

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