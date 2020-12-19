Москва, , 09:21 — REGNUM Ответ спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли на слова президента России Владимира Путина, об отсутствии обратной реакции со стороны Вашингтона на продление договора по стратегическим наступательным вооружениям ДСНВ, в котором обвинил РФ в отказе от переговоров, вызвал бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Включение дурачка! США за мир, а Россия, как всегда, мировой агрессор!», — пишет пользователь Андрей.

Многие комментаторы оказались возмущены подобными обвинениями со стороны представителя США. Граждане считают, что Соединённые Штаты сами разорвали данное соглашение и теперь попросту ищет того, на кого можно перевести стрелки.

«Смысла любых договоров с США нет, для них любой договор с любой страной не стоит той бумаги, на которой он написан. В любой момент могут выйти по поводу и без повода, никого в мире не видят себе равными, а потому и ведут себя соответствующим образом», — считает Владимир П.

Некоторые граждане предположили, что американская сторона звала Россию на переговоры, суть которых заключалась в том, что данный договор будет вновь действовать при условии, что РФ полностью откажется от своих преимуществ в вооружении.

«Пять раз предлагали встретиться, но с какой целью? Чтоб Россия опять разоружилась и в этот момент они наоборот усилились, как уже делали в 90-е. Может российским представителям было просто неприятно сидеть рядом с радужными и сменившими пол», — написал NHSaleh.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что США попросту ищет оправдания, чтобы не выглядеть в чужих глазах слишком виноватыми. Поэтому, думают граждане, и возникают подобные высказывания.

«Ничего нового. Они постоянно свой выход из договоров сопровождают пустыми обвинениями, но факты говорят сами за себя», — поделился мнением Алексей Б.

Напомним, 18 декабря спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова президента России Владимира Путина, об отсутствии обратной реакции со стороны Вашингтона на продление договора по стратегическим наступательным вооружениям ДСНВ, и обвинил РФ в отказе от переговоров.