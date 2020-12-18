Москва, , 17:37 — REGNUM Штрафы за отказ сайтов удалить противоправную информацию могут достигать 10% годовой выручки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, это следует из пакета поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта о санкциях за отказ удалять противоправную информацию.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, минимальный штраф за непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в сети информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу, сайту в случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, составит для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Повторное нарушение будет караться гораздо строже.

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