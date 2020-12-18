Париж, , 17:59 — REGNUM Во Франции арестовали четырех человек, которых полиция подозревает в причастности к недавнему нападению на двух человек недалеко от бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, которая уже становился жертвой теракта в январе 2015 года.

Как сообщает BFM TV, в пятницу, 18 декабря, полиция Парижа арестовала четырех человек, которые могли знать о планах нападавшего и не сообщили об этом в прокуратуру столицы. Все задержанные — выходцы из Пакистана в возрасте от 17 до 21 года.

Напомним, 25 сентября два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Подозреваемый в нападении задержан, им оказался выходец из Пакистана 25 лет. Ему предъявлено обвинение в «попытке убийства, связанного с террористической деятельностью».

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