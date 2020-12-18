Москва, , 17:28 — REGNUM Законопроект, регламентирующий работу аудиовизуальных сервисов в России, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Горелкин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Уточняются положения о согласовании управления или контроля владельцами аудиовизуальных сервисов иностранными лицами, конкретизируются положения, касающиеся обязательности получения согласия правительственной комиссии.

Предлагается распространить требование об ограничение в 20% иностранной собственности на все аудиовизуальные сервисы, работающие в России. Сейчас к владельцам такого сервиса предъявляется только одно ограничение: наличие российского юридического лица.

Роскомнадзором сформирован реестр аудиовизуальных сервисов, в котором имеются сведения о 21 ресурсе. Часть аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр, имеют в числе конечных бенефициаров иностранных субъектов, доля владения которых может превышать допустимые 20%, отметил автор инициативы.