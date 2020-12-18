София, , 17:24 — REGNUM Высылка из Болгарии российского военного атташе вредит отношениям Москвы и Софии, сообщили 18 декабря в пресс-службе посольства России.

«Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Российское ведомство добавило, что в отношении Болгарии могут быть предприняты ответные действия.

Напомним, ранее болгарский генпрокурор Иван Гешев заявил внешнеполитическому ведомству республики о данных, касающихся одного из российских дипломатов.

По его сведениям, этот гражданин России уже три года занимается сбором секретных данных об обороной сфере республики и о её союзниках, в частности — о численности американского контингента, участвующего в учениях.

После этого болгарский МИД объявил, что один из российских дипломатов должен покинуть страну в течение 72-х часов.

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