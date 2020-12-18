Москва, , 17:22 — REGNUM Россия готова договариваться с США по вопросам ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений, но при этом не собирается подписывать акты о капитуляции, заявил 18 декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Сергей Рябков подчеркнул, что позиция США заключается в односторонних требованиях к России, при этом другие очевидные аспекты этого вопроса, которые излагает Москва, Вашингтон демонстративно не замечает.

«Мы акты о капитуляции не подписывали и подписывать не будем, сколько бы раз нам это ни предлагали. Мы будем подписывать договорённости, основывающиеся на балансе интересов», — цитирет РИА Новости слова замминистра иностранных дел России по этому поводу.

Если у США появится желание договариваться на адекватной основе, Россию «упрашивать» не придётся, подчеркнул замглавы МИД РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата