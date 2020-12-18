София, , 17:12 — REGNUM О высылке российского дипломата из Болгарии в течение 72 часов сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД республики.

«Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

Это решение принято на основании обвинений в шпионаже в адрес российского дипломата: якобы он занимался сбором данных о находящихся на учениях в Болгарии американских военнослужащих.

Напомним, 23 ноября — 4 декабря 2020 г. НАТО провело учения в Чёрном море. США работали «с союзниками по НАТО» — Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной.

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