Нью-Йорк, США, , 16:55 — REGNUM Банк JPMorgan пересмотрел прогноз по возможности заключения торговой сделки между Британией и ЕС до Нового года, 18 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно новому прогнозу банка, после последних переговоров вероятность торговой сделки по Brexit возросла с 60% до 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 декабря представитель Брюсселя на переговорах с Лондоном Мишель Барнье объявил, что на заключение сделки осталось «всего несколько часов».

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