Москва, , 16:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Валентина Шурчанова (КПРФ).

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«Валентин Сергеевич был профессиональным и ответственным человеком. Многие годы он посвятил служению людям. Более 20 лет работал в Государственной думе, был одним из самых активных депутатов. Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Шурчанова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Шурчанов являлся первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам. В нижней палате парламента он представлял Республику Марий Эл, Мордовию и Чувашию.

Шурчанов скончался на 74-м году жизни.

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