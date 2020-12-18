Москва, 18 декабря 2020, 16:39 — REGNUM От коронавируса скончался депутат Госдумы Валентин Шурчанов (КПРФ), он стал вторым парламентарием, который умер от инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
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О смерти Шурчанова сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее от коронавруса скончался депутат от КПРФ Ваха Агаев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 157 депутатов переболели COVID-19 либо находятся в больнице на данный момент. Он также заявил о том, что пять парламентариев заболели повторно, в их числе Артур Чилингаров («Единая Россия»).
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