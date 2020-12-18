Париж, , 16:30 — REGNUM Специальная комиссия, сформированная Европейским космическим агентством и компанией-оператором Arianespace, представила причины, по которым ракета Vega, стартовавшая 17 ноября с космодрома Куру во Французской Гвиане, отклонилась от курса и не смогла выполнить миссию.

Как сообщает BFM TV в пятницу, 18 ноября, стало известно, что неудача ракеты Vega может быть связана с неисправностью ее четвертой ступени и ошибки электрического соединения, которая не была вовремя обнаружена.

Комиссия также выразила предположение, что на неудачный выбор технического персонала, допустившего такие ошибки, могла повлиять пандемия SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Евросоюз выделят 760 миллионов евро на обновление Гвианского космического центра недалеко от города Куру во Французской Гвиане, с которого совершаются запуски ракет Европейского космического агентства и французского Национального центра космических исследований.

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