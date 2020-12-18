Псков, , 16:24 — REGNUM У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова подтвердилась коронавирусная инфекция после контакта с носителями вируса. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в социальной сети.

Михаил Ведерников Instagram.com/m.v_007

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Напомним, с 15 декабря губернатор Михаил Ведерников находится на самоизоляции из-за контакта с зараженными коронавирусом людьми. Он сразу вызвал врача и сдал анализ, продолжая работать на «удалёнке».

"Опасения подтвердились — результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать», — рассказал Ведерников.

В настоящий момент губернатор находится на амбулаторном лечении и продолжает работать удаленно.

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