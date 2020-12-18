Москва, 18 декабря 2020, 16:15 — REGNUM Депутат Госдумы Валентин Шурчанов (КПРФ) скончался после перенесенного коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

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Шурчанов являлся первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам. В нижней палате парламента он представлял Республику Марий Эл, Мордовию и Чувашию.

Парламентарий скончался в возрасте 73 лет.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, всего 157 депутатов переболели либо находятся в больнице на данный момент.

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