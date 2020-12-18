Рим, , 16:13 — REGNUM Популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию) не боится досрочных выборов в парламент Италии и не держится за свои министерские кресла, заявил в пятницу, 18 декабря, лидер партии Вито Крими.

Так он прокомментировал «ультиматум», выдвинутый лидером еще одной партии коалиции — Маттео Ренци премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Ренци заявил, что либо правительство отказывается от намерения управлять антикризисными бюджетными фондами без согласований с парламентом, либо его партия покидает коалицию, которая вследствие этого потеряет большинство и прекратит существование.

По итальянскому законодательству в случае распада коалиции досрочные выборы могут, но не обязаны быть объявленными: президент страны может предоставить действующим депутатам возможность сформировать новое большинство. Именно так осенью 2019 года была образована нынешняя коалиция либералов и популистов.

По данным социологов, в случае проведения в Италии досрочных выборов победу одержит правая коалиция во главе с партиями Маттео Сальвини и Джорджи Мелони.