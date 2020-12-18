Тамбов, , 16:05 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал формат общения президента страны на пресс-конференции «высшим политическим пилотажем», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Губернатор поделился своим мнением о расширенной пресс-конференции главы государства, которая состоялась 17 декабря.

«Пресс-конференция президента России Владимира Владимировича Путина — всегда яркое масштабное событие с продолжением в виде быстрых результативных действий, законодательных инициатив, жестких решений. Это формат максимальной открытости, когда журналисты задают самые острые вопросы. На этот раз произошло объединение с прямой линией, и главе государства через кол-центры поступали вопросы от жителей разных регионов», — сказал Александр Никитин.

По его словам, «президент всегда показывает пример, как можно объять необъятное»:

«Совершенно разные темы, регионы, эмоции, непредсказуемые вопросы, погруженность в любую проблему, виртуозная импровизация, юмор. Такого формата общения нет ни у одного главы государства».

Тамбовский губернатор также отметил символичность проведения пресс-конференции президента страны в предновогодний период:

«Подводятся итоги года, вырабатываются планы. А у самых счастливых даже исполняются желания и решаются проблемы».

По мнению Александра Никитина, в основу пресс-конференция легла квинтэссенция основных событий года: борьба с пандемией, решение проблем в экономике, исполнение национальных проектов, модернизация сферы здравоохранения, 75-летие Великой Победы, новая редакция Конституции России, выборы в органы власти, развитие внутреннего туризма, международная обстановка. Было названо много самых чувствительных социальных вопросов, связанных с помощью больным, пожилым, поддержкой талантливым людям, семьям с детьми.

«Волонтер, обратившийся к президенту, назвал Тамбовскую область в числе регионов, где люди недостаточно осведомлены о мерах социальной поддержки. Для меня это полная неожиданность, потому что как раз такой информации очень много, и она доступна как в сети интернет (на порталах органов власти и соцзащиты, в соцсетях), так и в СМИ, в роддомах, Пенсионном фонде, — сообщил Александр Никитин. — Тем не менее, сигнал есть, значит, будем привлекать новые источники информирования и доводить данные до каждой семьи. Поручение по этому поводу уже дано».

По словам главы региона, много затронутых на пресс-конференции тем — общие для всей страны.

«Я всегда провожу параллель: а как в этом направлении обстоят дела в нашем регионе? Обычно после таких мероприятий у меня рождается план новых действий и инициатив применительно к тамбовской земле. Сегодня в этом плане — не только усиление разъяснительной работы по социальной поддержке, но также повышение качества и доступности медицинского обслуживания, укрепление диалога с малым бизнесом, развитие гражданского общества, особенно волонтерства, НКО. Непременно продолжим поддерживать проект «Мы вместе», который очень помогает тысячам людей», — заверил Александр Никитин.

Губернатор отметил, что, несмотря на свою безусловную компетентность, президент всегда основательно готовится к большой пресс-конференции:

«Это чувствуется по его ответам, подкрепленным цифрами и фактами. Конечно, это высший политический пилотаж».

Александр Никитин также выразил уверенность, что после систематизации вопросов и ситуаций глава государства выступит с новыми поручениями правительству и руководителям регионов.