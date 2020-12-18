Джакарта, 18 декабря 2020, 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к укреплению сотрудничества между странами Индийского океана для решения глобальных проблем, особенно во время пандемии, сообщает Antara.
Глава МИД Индонезии выступила на 20-м совещании министров форума Ассоциации стран Индийского океана (IORA).
«У стран-членов IORA нет другого выбора, кроме как адаптироваться, чтобы соответствовать первоначальным целям создания организации», — заявила Ретно Марсуди.
Глава МИД Индонезии выделила три важных направления для укрепления сотрудничества между странами-членами IORA.
Во-первых, Ретно Марсуди заявила о важности активизации усилий по борьбе с коронавирусом. Во-вторых, IORA необходимо восстановить морской сектор.
«Мировая рыболовная деятельность упала на 10% с марта 2020 года из-за пандемии. Рыночный спрос резко упал, и цепочка поставок морепродуктов нарушена. В этих условиях больше всего страдают мелкие рыбаки», — подчеркнула Ретно Марсуди.
В-третьих, Индонезия призывает страны Индийского океана к стабильности, безопасности и миру.
Напомним, IORA — это международная организация стран Индийского океана, которая была основана в 1997 году, и в настоящее время IORA насчитывает 23 государства и 9 стран-партнеров.