Джакарта, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к укреплению сотрудничества между странами Индийского океана для решения глобальных проблем, особенно во время пандемии, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии выступила на 20-м совещании министров форума Ассоциации стран Индийского океана (IORA).

«У стран-членов IORA нет другого выбора, кроме как адаптироваться, чтобы соответствовать первоначальным целям создания организации», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии выделила три важных направления для укрепления сотрудничества между странами-членами IORA.

Во-первых, Ретно Марсуди заявила о важности активизации усилий по борьбе с коронавирусом. Во-вторых, IORA необходимо восстановить морской сектор.

«Мировая рыболовная деятельность упала на 10% с марта 2020 года из-за пандемии. Рыночный спрос резко упал, и цепочка поставок морепродуктов нарушена. В этих условиях больше всего страдают мелкие рыбаки», — подчеркнула Ретно Марсуди.

В-третьих, Индонезия призывает страны Индийского океана к стабильности, безопасности и миру.

Напомним, IORA — это международная организация стран Индийского океана, которая была основана в 1997 году, и в настоящее время IORA насчитывает 23 государства и 9 стран-партнеров.