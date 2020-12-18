Киев, 18 декабря 2020, 16:06 — REGNUM Украина упустила возможность поучаствовать в грандиозном логистическом проекте, связывающем Японию и Европу. Об этом заявил 18 декабря депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.
По его оценке, это второй крупный провал Украины на этом поприще после проекта «Один пояс — один путь», связавший Европу и Китай, который пошёл в обход Украины.
Напомним, ранее Медведчук заявил, что действующая украинская власть Украины готова сделать вообще всё, что потребует сделать Международный валютный фонд, несмотря на последствия.
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