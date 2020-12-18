Киев, , 16:06 — REGNUM Украина упустила возможность поучаствовать в грандиозном логистическом проекте, связывающем Японию и Европу. Об этом заявил 18 декабря депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.

«Решение об осуществлении регулярных грузовых перевозок по Транссибирской магистрали (Транссибу) в Европу с января 2021 года принял японский логистический гигант — корпорация Hankyu Hanshin Express Global. Уже забронированы грузовые терминалы в портах Японии и во Владивостоке, а также в Познани, Праге и Франкфурте», — рассказал политик.

По его оценке, это второй крупный провал Украины на этом поприще после проекта «Один пояс — один путь», связавший Европу и Китай, который пошёл в обход Украины.

«С точки зрения иностранных инвесторов, Украина — токсичный объект для вложений. И никакая чушь об «инвестнянях», никакие призывы вкладывать средства в страну с «грандиозным потенциалом» положение не исправят», — добавил депутат.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что действующая украинская власть Украины готова сделать вообще всё, что потребует сделать Международный валютный фонд, несмотря на последствия.

Читайте ранее в этом сюжете: «Полный абзац»: Медведчук о выполнении Киевом «хотелок» МВФ, ЕС и США