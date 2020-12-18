Рим, , 15:56 — REGNUM Прокуратура Рима требует открыть судебный процесс против отца экс-премьера странны Маттео Ренци — Тициано Ренци, сообщили в ведомстве в пятницу, 18 декабря.

Ренци-старшего обвиняют в незаконной «торговле влиянием» и нарушениях при проведении тендеров по освоению бюджетных средств.

Ранее прокуратура просила признать Тициано Ренци виновным в мошенничестве и приговорить его к 21 месяцу тюрьмы.

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