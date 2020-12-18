Мапуту, , 15:53 — REGNUM В Организации Объединённых Наций предупредили об обострении гуманитарного кризиса на севере Мозамбика, где исламистские повстанцы вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника агентства ООН по делам беженцев Анжелы Диконге-Атанга.

В соответствии с заявлением, главной причиной гуманитарного кризиса в Мозамбике является терроризм.

Во время визита в затронутую мятежом провинцию Кабу-Дельгаду она также упомянула о неравенстве в богатом газе регионе.

Кроме того, на фоне активности террористок растёт критика действий правительства Мозамбика со стороны общественности. Жители выражают своё недовольство в связи с кризисом в области безопасности, нарушением прав человека и широко распространенной коррупцией.

Напомним, что боевики проявляют активность в богатой газом провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду с 2017 года. Жертвами террористов за три года стали более 2000 человек, а ещё 500 тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Португалии окажет Мозамбику помощь в борьбе с террористами.

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