Москва, , 15:45 — REGNUM Российское правительство, вероятно, не смогло отличить недавний неоправданный рост цен на продовольствие от сезонных колебаний цены. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 19 декабря журналистам.

Представителя Кремля спросили, поступали ли российскому руководству сведения о росте цен на подсолнечное масло и сахар, который наблюдался ещё несколько месяцев назад. Он заверил, что на «данные и Росстата, и социологов» обращают внимание, за этими процессами следит правительство.

Однако на этот раз, предположил он, «не получилось правильно идентифицировать этот неоправданный рост цен» и отличить его от сезонных колебаний цены, которые также происходят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания. Рост цен он объяснил попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.