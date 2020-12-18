Джакарта, , 15:34 — REGNUM По данным сообщества внешней политики Индонезии, хотя ранее несколько стран Юго-Восточной Азии были вовлечены в конфликты, обстановка в регионе в 2020 году остается мирной, сообщает Antara.

«Все страны Юго-Восточной Азии — друзья и не имеют отношения к конфликтам. Находиться в регионе с такой мирной обстановкой — роскошь по сравнению с тем, что происходит в других регионах», — отметил основатель сообщества внешней политики Индонезии Дино Патти Джалала.

По его словам, когда страны в нескольких регионах мира, таких как Ближний Восток и Восточная Азия, переживали политические конфликты, в Юго-Восточной Азии всё было спокойно.

Что касается ситуации в Южно-Китайском море, где сторонами конфликта выступает Китай и ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Дино Патти Джалала заявил, что «давление этого конфликта очень низкое».

Как сообщало ИА REGNUM, член парламента Индонезии призвал правительство выяснить, почему Китай заказывает вакцину против коронавируса, произведенной немецко-американской компанией Pfizer / BioNTech.

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