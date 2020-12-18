Киев, , 15:34 — REGNUM «Украинская вакцина» от коронавирусной инфекции готовится к клиническим испытаниям. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 18 декабря в ходе часа вопросов к правительству в стенах Верховной рады.

«Была выбрана соответствующая производственная база, где должны изготовить эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний. Это одно из украинских фармпредприятий… Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз», — рассказал он.

По словам министра, процесс движется медленно, поскольку в течение прошедших 29 лет на Украине лишь уничтожали производство вакцин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведёт переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российских.

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