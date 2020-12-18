Киев, 18 декабря 2020, 15:34 — REGNUM «Украинская вакцина» от коронавирусной инфекции готовится к клиническим испытаниям. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 18 декабря в ходе часа вопросов к правительству в стенах Верховной рады.
По словам министра, процесс движется медленно, поскольку в течение прошедших 29 лет на Украине лишь уничтожали производство вакцин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведёт переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российских.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина просит вакцину у всех, кроме РФ — премьер-министр Шмыгаль