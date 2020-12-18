Душанбе, , 15:22 — REGNUM Таджикистан перенес в 2020 году сильнейший экономический ущерб из-за самого сильного в современной истории маловодья. Об этом 18 декабря заявил президент Таджикистан Эмомали Рахмон на саммит глав государств СНГ.

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«За последние годы мы столкнулись с ускоренным таянием ледников, сокращением водных ресурсов, увеличением числа селей, паводков, засух и другими природными явлениями, которые ежегодно наносят большой урон экономике страны», — сказал Рахмон.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Совет Глобального экологического фонда выделит $12,5 млн для реализации экологических проектов в Таджикистане и Азербайджане. На эти деньги таджикистанское правительство совместно с Афганистаном планируют решить экологические проблемы реки Пяндж.

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