Москва, , 15:26 — REGNUM Музыканта Сергея Шнурова, который принял участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, было необычно увидеть в новом амплуа, а его стремление освоить новую профессию является заслуживающим похвалы. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

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"А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?» — спросил Песков в ответ на просьбу прокомментировать участие Шнурова в пресс-конференции.

Также официальный представитель Кремля напомнил, что музыкант задал свой вопрос и отметил, что увидеть Шнурова в таком амплуа «было очень необычно».

«Я знаю, что он погружается в журналистику, он активно поднимал руку. В конце концов, он абсолютно приличный человек», — добавил Песков.

Кроме того, он призвал отличать амплуа и сценические образы от реального человека.

«То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы», — заключил пресс-секретарь.