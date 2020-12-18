Москва, , 15:12 — REGNUM Эксклюзивной вакцины от коронавирусной инфекции для президента России Владимира Путина не существует, и глава государства использует те же препараты, что и другие жители страны. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

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»Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны», — заявил он в ответ на вопрос о том, почему российские учёные не создадут вакцину специально для президента.

Также Песков добавил, что никто не будет создавать вакцину для кого-то одного, даже если это будет глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пользуется интернетом, однако смартфона у него нет.