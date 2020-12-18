Киев, , 15:18 — REGNUM Россия ведёт подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран 18 декабря в интервью турецким СМИ.

«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьёзную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», — сказал он.

Отметим, никаких доказательств своих слов министр не предоставил.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл госпереворот, уничтоживший законную власть в стране. Воссоединение с РФ поддержало подавляющее большинство участников референдума, организованного до принятия данного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская госкомпания «Энергоатом» решила уведомить правительство России о судебном споре касательно активов компании, оставшихся в Крыму.

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