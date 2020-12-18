Вена, , 15:17 — REGNUM Третий жёсткий локдаун могут объявить власти Австрии с 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 19 декабря австрийский телеканал OE24.

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Ранее министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявлял, что руководство страны не хочет ужесточать карантинные меры перед Рождеством и Новым годом. На 19 декабря, отмечает телеканал, намечена видеоконференция правительства с главами регионов.

По его данным, уже вечером будет объявлено о введении жёсткого карантина с 26 декабря по меньшей мере до 11 января. Ещё один вариант — карантин до 18 января.

В первой половине ноябре в Австрии действовал «мягкий» локдаун, во второй половине ноября и в начале декабря — второй жёсткий карантин. За ним последовал «мягкий» локдаун, во время которого работали магазины, музеи, парикмахерские и частично школы. Выходить из дома разрешалось утром и днём, до 20:00.

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