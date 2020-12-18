Москва, , 14:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин получает информацию о деле бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова от следователей. Об этом пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 19 декабря, комментируя ответы Путина о Сафронове в ходе большой пресс-конференции накануне.

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Пескова спросили, не было ли оговорки в словах президента о том, что Сафронов давно работал у главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По словам представителя Кремля, Путину эти сведения предоставлены следствием.

На пресс-конференции 18 декабря Путин заявил, что дело против Сафронова связано «с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал». Позже он добавил, что действия Сафронова, противоправные по версии следствия, не связаны с журналистской деятельностью обвиняемого.

Однако адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что тот не работал на названных президентом должностях до назначения в мае 2020 года. Президент пользуется сведениями от процессуальных оппонентов, добавил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков назвал ключевым в деле Сафронова вопрос о том, имела ли место продажа секретной информации.

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