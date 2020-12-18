Москва, , 14:50 — REGNUM Законопроект о страховании медицинских работников внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Парламентарии предлагают предусмотреть размеры компенсационных выплат по аналогии с выплатами военным и правоохранителям.

Так, например, в случае смерти при исполнении трудовых обязанностей предлагаются установить выплаты в размере 2 млн рублей, при присвоении одной из групп инвалидности при исполнении трудовых обязанностей в зависимости от группы от 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.

Кроме того, авторы настаивают на том, чтобы предусмотреть оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения.