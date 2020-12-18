Киев, , 15:02 — REGNUM Украина ведёт переговоры со всем производителями вакцины от коронавирусной инфекции, кроме российских. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Относительно источников получения вакцин, два уровня: ведём переговоры на уровне руководителей государств, а также ведём переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что министр здравоохранения Украины ведёт переговоры с руководством компаний, которые имеют вакцины, прошедшие три уровня сертификации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер рады Дмитрий Разумков заявил, что в бюджете Украины денег хватит на закупку 4 млн доз вакцины, для покупки всего остального деньги придётся одалживать.

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