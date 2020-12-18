Бишкек, , 14:44 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов отметил большую роль интеграционных объединений для будущего человечества. Об этом он заявил 18 декабря на саммите главы Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Будущее человечества за интеграционными объединениями стран и народов, такими как СНГ», — сказал Мамытов. По его словам, накопленный опыт сотрудничества в рамках СНГ позволяет успешно противостоять современным вызовам.

Киргизский лидер считает, что совместные подходы к основным мировым проблемам, сплоченность стран СНГ и конструктивный диалог являются главными достижениями за последние годы.

Ранее Талант Мамытов призвал запустить в рамках СНГ практику «зеленых коридоров».

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