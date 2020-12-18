18 декабря 2020 | Время чтения 12 мин

Болгария пользуется правом «первопроходца» в ЕС, чтобы заставить македонцев принять болгарский взгляд на историю Северной Македонии. И речь идет не только о происхождении македонского языка и принадлежности отдельных исторических личностей, но и о пересмотре итогов Второй мировой войны.

Мария Третьякова, , 15:09 — REGNUM Попытки поставить знак равенства между нацистским и коммунистическим прошлым Болгарии вышли из области научно-общественных дискуссий и вошли во внешнеполитический дискурс официальной Софии. Тенденция, которая в последнее время успешно развивалась под видом защиты европейской Болгарии и ее демократии от «роста русского влияния» в регионе, с одной стороны, раскрыла стремление болгарской интеллектуально-политической элиты реабилитировать причастность страны к фашизму и ее соучастие в холокосте, а с другой — пролила свет на непреодоленные территориальные претензии Болгарии к соседней Македонии.

Македония

Попытки передёргивания исторических фактов, относящихся к периоду Второй мировой войны, вышли наружу во всем своем моральном уродстве и политической жестокости в контексте евроинтеграции Македонии. На заседании Совета министров ЕС 17 ноября Болгария, вдохновленная успехами греческой дипломатии, наложила вето на проведение первой межправительственной конференции.

Афинам еще в 1992 году удалось убедить страны ЕС в том, что независимая Республика Македония представляет для Греции территориальную угрозу, и протолкнуть в Европейском совете ЕС Лиссабонскую декларацию, в соответствии с которой признание Республики Македонии в существующих границах делалось возможным лишь под наименованием, не содержащем слова «Македония». Это первый прецедент в истории ЕС, когда неуважение права одного народа на самоопределение и национальную идентификацию было успешно замаскировано под, казалось бы, «технический» вопрос о названии страны. Преспанское соглашение от 2017 года между Македонией и Грецией о смене названия государства, которое незаконным путем было принято в македонском парламенте при активном участии США и ЕС, открыло путь для вступления Македонии в НАТО. А вместе с ним и шкаф со скелетами, из которого вышли балканские призраки исторического македонской проблемы.

Так как правительство Зорана Заева согласилось изменить наименование своей страны вопреки воле македонцев, выраженной на референдуме от 30 сентября 2018 года, Болгария как второй фактор македонского вопроса конца XIX—XX вв. потребовала от Македонии отказаться еще от одной составляющей своей идентичности — языка и истории. Несмотря на то, что Еврокомиссия несколько раз давала зеленый свет началу переговоров с Македонией, выполнившей для этого все условия ЕС, на авансцену вышла Болгария, решив, что в Европе должны учесть ее «балканский» вклад в развитие европейской идеи в XXI веке.

17 ноября министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в Брюсселе озвучила болгарское понимание духа добрососедства, официально выдвинув македонской стороне три условия для начала переговоров о вступлении с ЕС. Во-первых, уступки по вопросу о происхождении македонского языка, который, несмотря на общепринятую научную парадигму, официальная София считает «диалектом болгарского». Во-вторых, исполнение двусторонней договорённости о добрососедстве от 2017 года, которая, как и Преспанское соглашение с Грецией, подразумевает принятие болгарского взгляда на македонскую историю, в том числе ревизию учебников в соответствии со вкусом болгарских властей. В этих учебниках македонские дети будут изучать прошлое своего народа до 1944 года как «общеболгарское». И, наконец, от властей в Скопье требуется, чтобы они отказались от «претензий Македонии на македонское меньшинство в Болгарии», о котором, по правде говоря, официальное Скопье пока что не осмеливалось даже заикнуться, не говоря уже о том, чтобы разрабатывать стратегию заботы о своих соотечественников за рубежом, включая Болгарию. Напомним, страна еще в начале в 1993 года по настоянию Греции внесла изменения в Конституцию, согласно которым она отказалась брать на себя обязательства по защите интересов македонского меньшинства в соседних странах.

Македонское руководство и общественность по вполне понятным причинам были шокированы политическим шантажом со стороны Софии и закономерно возмутились. Начались политические перепалки и обвинения в адрес друг друга, в результате чего за пару недель двусторонние отношения, так же, как и «дружба, добрососедство и сотрудничество», упоминающиеся в соглашении 2017 года, были отброшены на 75 лет назад.

Болгарский министр иностранных дел Екатерина Захариева высказалась особенно резко. Она назвала бывшего маршала СФРЮ Йосипа Броза Тито «одним из самых мрачных диктаторов ХХ в». По ее словам, если «Болгария закроет глаза на то, что Македония существует в таком виде, в каком ее задумали Тито и Сталин, то Болгария окажет услугу Москве». Её ведомство разослало странам ЕС меморандум, в котором говорилось, что «Тито работал над изобретением идентичности македонцев будучи вдохновленным решением Коминтерна от 1934 г. о создании новых наций на Балканах», наверное, имея в виду, что политика югославских и советских коммунистов по национальным вопросам сделала возможным признания права македонцев на самоопределение.

Желая угодить болгарской стороне и заставить смягчить позицию по планируемому вето, македонский премьер Зоран Заев в своем интервью для болгарской БГНЕС сделал несколько скандальных заявлений. Он сообщил, что в годы Второй мировой войны болгары «были не фашистами, а друзьями македонцев», что территория Македонии «не была оккупирована», так как «там действовала болгарская администрация», что Югославия «создала железный занавес» и даже «разделила Болгарию и Македонию на 45 лет», и что у македонцев и болгар «общая история, и их народы очень близки».

Президент Македонии Стево Пендаровски резко высказался против политического торга по вопросу македонской национальной идентичности. «Спор с Болгарией может быть разрешен только при уважении достоинства македонского народа. Если цена вступления в Европейский союз такова, что мы должны сказать, что мы не македонцы и что наш язык называется как-то иначе, нежели македонский, то нам не нужен Европейский союз», — пояснил он.

Македонское общество мобилизовалось. В защиту македонской национальной самобытности, языка, истории и культуры в один голос выступили руководства крупнейших национальных учреждений — Македонская академия наук и искусств, Македонская православная церковь, Университет им. Св. Кирилла и Мефодия. Они опубликовали совместную декларацию «Македонский манифест», в которой обозначили национальные принципы, рамки которых политическое руководство страны не должно переступать в отношениях с Болгарией и в процессе евроинтеграции. Бывшие президенты Республики Македонии Бранко Црвенковски и Георге Иванов тоже сделали заявления, направленные против требований официальной Софии и высказываний премьера Заева, которые нанесли непоправимый ущерб национальным интересам страны. Лидеры крупнейшей оппозиционной партии «ВМРО-ДПМНЕ» призвали македонский народ и всех граждан страны объединиться и выйти на массовые протесты против политики Заева. Свое сообщение опубликовала и еврейская община в Республике Македонии и Фонд холокоста, в котором они напомнили, что «пронацистские болгарские царские власти виновны в депортации и смерти почти 8000 евреев, проживающих на территории сегодняшней Македонии, за что должны принять ответственность и извиниться». Даже лидер албанской партии ДУИ выразил поддержку своим македонским соотечественникам, подчеркнув, что «македонский и албанский народы никогда не спорили на тему языка и истории, потому что у них были общие оккупанты, и оба народа принесли общую жертву, чтобы вместе быть свободными». Лидер албанской оппозиции Зиадин Села наиболее четко определил болгарские требования, заявив о том, что если «Болгария не признает македонскую идентичность и язык, это означает, что у неё всё ещё имеются территориальные претензии к Македонии».

В Болгарии в качестве государственного праздника отмечается 3 марта, когда в результате Русско-турецкой войны 1878 года было создано болгарское автономное княжество от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера — Сан-стефанская Великая Болгария, просуществовавшая всего несколько месяцев. В ее состав при поддержке русского правительства вошла территория всей османской Македонии, и с тех пор болгарские власти прилагали немало политических усилий, заключали военные союзы и выбирали неправильную сторону в Первой и Второй мировых войнах, надеясь «исправить ситуацию» и вернуть в состав Болгарии земли, которые они считают своими. Поэтому для официального Скопья требования, выдвинутые под «европейским флагом», по сути, означают разметку пути к политической реализации старых территориальных претензий. С учетом внутримакедонской трансформации политического пространства, начавшегося с конституционными нововведениями в 2001 году и с введения новой пропорционально консенсусно-этнической модели распределения власти, подобные сигналы со стороны Софии особенно тревожны и опасны как для целостности Македонии, так и для мира и стабильности региона в целом.

Реакция поступила со стороны политиков и ученых бывших югославских стран. Историки из Белграда, Подгорицы, Сараево, Нови Сада и Загреба поддержали македонских коллег и опубликовали декларацию протеста против «исторического ревизионизма и злоупотребления историей в политических целях».

Кроме того, болгарские утверждения о македонском языке как о «диалекте» болгарского искажены и не соответствуют действительности. За границами Болгарии в университетах многих странах мира, в том числе в МГУ им. М.В. Ломоносова, на кафедрах славянских языков и литературы македонский язык изучается в качестве самобытного славянского языка южной группы. Он существует как стандартизированный более 75 лет, и на нем написано огромное количество научных исследований, литературы и государственных документов.

Замена термина «оккупация» на «администрация» — опасная подмена понятий. Требованием принять исторический тезис, согласно которому Болгария якобы была не фашистским оккупантом Македонии, а всего лишь администратором, автоматически означает принятие тезиса о «болгарском» происхождении македонцев — ведь «свой» народ и «своя» территория не могут быть оккупированы.

О том, что роль Болгарии на территории югославской Македонии в годы Второй мировой войны касается не только двусторонних македонско-болгарских отношений, сразу дали понять в Афинах. Так, в своей авторской статьи для издания Balkaneu бывший греческий министр иностранных дел Никос Котзиас, один из подписантов Преспанского соглашения с Македонией, заявил: «Появилась серьезное осложнение в нашем регионе из-за шовинистического вмешательства в исторический македонский вопрос со стороны радикальных националистов в Болгарии, которые стремятся подкрепить свою предвыборную кампанию». Далее Котзиас отметил: «Удивительно, но некоторые в Афинах восхищаются крайними правыми в Софии и требуют, чтобы Греция пошла по их стопам. Например, поддержала болгарское требование не определять оккупацию тогдашнего юга Югославии как фашистскую». Далее он задался вопросом, «…означает ли это, что Греция должна прекратить считать болгарскую фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны оккупацией?». «В противовес историческим событиям и фактам, болгарские шовинисты… по-прежнему живут в эпохе Коммунистического интернационала межвоенного периода», — подытожил бывший греческий министр иностранных дел.

Следует упомянуть, что даже в Болгарии часть интеллектуальной элиты осудила позицию Софии. Правда, критика была адресована руководству страны и касалась? скорее, агрессивности методов решения, нежели самой сути проблемы. Следует подчеркнуть, что в Софии по македонскому вопросу, который с момента проведения Берлинского конгресса в 1878 году по настоящий момент является центральной внутриполитической проблемой, практически не существуют принципиальных разногласий. Разумеется, в письме болгарских интеллектуалов и экспертов своему правительству говорилось, что прилагательное «македонский/ая/ие» в Болгарии используется абсолютно везде более 150 лет. При этом в том же письме требовалось, чтобы болгарское правительство сняло вето с начала переговоров ЕС с Македонией, а все вопросы, касающиеся «совместной истории», как считают в Софии, можно и нужно решать в ходе открытия разных глав переговоров о вступлении в Евросоюз. Болгарский историк Стефан Дечев в своем интервью «ТВ24» указал, что «болгарское внешнеполитическое ведомство в последние годы постоянно повторяло, что оно уважает реальность, а реалии таковы, что, если ныне зайти западнее горы Осогово (границы с Македонией — прим. авт.), то там есть и македонская нация, и язык, и люди, которые имеют македонскую национальную идентичность».

Очевидно, болгарские «бульдозеры» из рядов правящей партии — министр обороны Красимир Каракачанов и глава МИД Екатерина Захариева, используют македонский вопрос во внутриполитических целях на фоне приближающихся парламентарных выборов, которые пройдут в марте следующего года. Позиции консервативного коалиционного правительства партии «Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)» и блока «Объединенные патриоты» во главе с премьер-министром Бойко Борисовым сильно пошатнулись на фоне коррупционных скандалов, вмешательства политики в работу правосудия и СМИ, роста безработицы, плохих социально-экономических показателей в стране, вопросов экологии и иммиграционно-демографического кризиса, из-за чего оно столкнулось с затяжным протестным движением в стране. Европейский парламент недавно обвинил Болгарию в злоупотреблении средствами европейских фондов и «систематическом» неуважении основополагающих документов ЕС, а в Резолюции от 8 октября 2020 года призвал власти регистрировать национальное объединение македонского меньшинства «ОМО Илинден», существование которого официальная София не признает с 1956 года.

В результате ожесточенной реакции абсолютно всех политических и общественных сил в стране македонский премьер выступил с обращением к нации, в котором четко обозначил красные линии: «Позиция Болгарии абсолютно иррациональна и оскорбительна для македонцев и всего народа Македонии. В XXI веке не по-европейски и не демократично говорить другому, как он должен себя чувствовать и самоопределяться. Не по-европейски писать историю другого народа». Далее македонский премьер подчеркнул: «Основы нашей государственности — в антифашизме и традиции Антифашистского собрания народного-освобождения Македонии (АСНОМ). Основы нашей идентичности — в македонском языке. Это столпы нашего прошлого. Это столпы нашего будущего».

Подводя итоги, процитирую слова бывшего советника греческого правительства, профессора Аксела Сотириса Валдена: «Болгарские шовинистские позиции по отношению к македонской нации, языку и истории напоминают греческий национализм и влияют на ядро национальной идентичности нашего соседнего народа. Попытки деконструировать македонскую идентичность чреваты катастрофическими последствиями для целостности страны и стабильности региона, с возможным разделением Македонии на болгарскую и албанскую сферы». Несомненно, отрицание факта фашисткой оккупации современной Македонии, а вместе с ней и части Восточной Сербии и Греции не могут быть основой для налаживания хороших отношений в Болгарией, так же, как попытки отождествлять период фашизма с советским коммунизмом и отрицание злодеяний нацистов и холокоста не могут быть основой для налаживания конструктивных отношений с современными Россией и Германией. Ведь вся европейская идея объединенной Европы возникла на антифашистском наследии, так же, как и Республика Македония родилась в вихрях антифашисткой народно-освободительной войны.

К сожалению, в Европе отрицание антифашизма некоторые используют для оживления реакционного национализма. В данном случае речь идёт о сигналах из Софии. Обвинения в адрес Советского союза и Сталина, а не немецких нацистов и Гитлера, так же, как и их соучастников в войне 1941−1944 гг. — опасная тенденция, которая требует энергичного ответа.