Стокгольм, 18 декабря 2020, 14:58 — REGNUM Решение правительства Швеции резко повысить предельны уровень расходов в ближайшие годы противоречит основам налогово-бюджетной политики. Кроме того, правительство нарушает закон, не указывая, как оно собирается достигнуть целевой показатель профицита бюджета. К такому заключению пришло Государственное ревизионное управление, о чем сообщила газета Fria Tider.
Надзорное ведомство проверило бюджетные законопроекты правительства за 2020 год и пришло к выводу, что представленные в Риксдаг бумаги содержат некоторые недостатки.