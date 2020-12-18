Стокгольм, , 14:58 — REGNUM Решение правительства Швеции резко повысить предельны уровень расходов в ближайшие годы противоречит основам налогово-бюджетной политики. Кроме того, правительство нарушает закон, не указывая, как оно собирается достигнуть целевой показатель профицита бюджета. К такому заключению пришло Государственное ревизионное управление, о чем сообщила газета Fria Tider.

Надзорное ведомство проверило бюджетные законопроекты правительства за 2020 год и пришло к выводу, что представленные в Риксдаг бумаги содержат некоторые недостатки.

«Уровни, которые правительство предлагает для предельных значений расходов в 2021 и 2022 годах, настолько высоки, что их функция, выступающая в качестве инструмента поддержки целевого показателя профицита, приводит к диспропорциям. Таким образом, правительство не следует одному из основных положений налогово-бюджетной политики», — заявила генеральный аудитор Хелена Линдберг.