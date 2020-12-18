Москва, , 14:39 — REGNUM По итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина все вопросы лягут в основу решений, которые улучшат жизнь граждан, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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«Уверен, что по итогам пресс-конференции все собранные вопросы, в том числе и не прозвучавшие в эфире, будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше», — заявил Неверов.

В целом президент ответил на самые актуальные и самые острые вопросы, волнующие сегодня людей, отметил он.

«Прямота и открытость главы государства, то, как он погружен в вопросы жизни граждан, в их проблемы, готов помогать в их решении — это пример того, как нужно относиться к своей работе для всех государственных служащих», — считает Неверов.

Он также заявил, что абсолютно согласен с той оценкой, которую глава государства дал парламентским партиям.

«Мы все работаем исходя из интересов страны, хотя есть отдельные примеры популистских выступлений со стороны наших коллег, но в отношении того, что Россия должна быть суверенной, безопасной, сильной мировой державой мы едины», — заявил Неверов.