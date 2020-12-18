Симферополь, , 14:38 — REGNUM Понятие «гостевой дом» может быть введено в федеральный закон о туризме, это поможет легализовать малые средства размещения туристов. Об этом 18 декабря сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Введение данного понятия проработано и инициировано Республикой Крым.

«На данный момент совместно с Ростуризмом готовятся изменения в федеральный закон о туризме. Это повлечет за собой также изменений еще в целый ряд федеральных законов. В перспективе, понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность», — цитирует Вадима Волченко пресс-служба минкурортов Крыма.

Под понятием «гостевой дом» предлагается понимать место жительства физических лиц, которое может использоваться для временного проживания туристов. Предлагается внести изменения и в классификатор новый вид разрешенного использования — «земли для гостевых домов». Это, считают крымские власти, поможет навести порядок в частном бизнесе по размещению туристов.

«Формируется новый сегмент отельного рынка, который станет полноценной частью туристической отрасли, не сезонной подработкой, а круглогодичным бизнесом, предлагающим рабочие места и формирующий вокруг себя целую сферу смежных услуг на совершенно новом уровне», — отмечает Вадим Волченко.

Отметим, что в Республике Крым проводится работа по выявлению частников, принимающих туристов. Уже выявлено более 9 тыс. малых объектов размещения на территории республики, данные переданы в Госкомрегистр и ФНС для определения собственников этих строений и подтверждения статуса налогоплательщиков.

Соответствующий законопроект может быть скоро внесен на обсуждение Госдумы.