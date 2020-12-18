Москва, , 14:34 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила профильным комиссиям и комитетам нижней палаты парламента и Совфеда подготовить для регионов рекомендации и модельные документы по внесению изменений в свои законы для приведения их в соответствие с новыми положениями Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

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«Предлагаю дать поручение профильным комиссиям и профильным комитетам Совета Федерации, Государственной думы подготовить такие модельные формы, которые бы позволили нашим региональным коллегам действовать действительно системно и не совершить ошибок», — сказала Яровая в ходе заседания президиуме Совета законодателей.

Она отметила, что работа по приведению региональных нормативных правовых актов в соответствие с поправками в Конституцию является приоритетным направлением в деятельности законодательных собраний регионов.

Участники заседания поддержали предложение.

Поправки к российской конституции были приняты своевременно, когда ситуация для этого созрела, заявил накануне президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.