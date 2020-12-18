Москва, , 14:39 — REGNUM Главный вопрос в деле помощника главы госкорпорации «Роскосмос», бывшего журналиста Ивана Сафронова следующий: передавал ли он за деньги секретную информацию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 декабря журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Песков прокомментировал заявление о Сафронове президента Владимира Путина, прозвучавшее накануне на большой пресс-конференции. Глава государства, отметил он, оперирует информацией, поступающей от следственных органов.

Суть вопроса в том, «имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай». Президент говорил об этом, всё остальное — второстепенно, пояснил Песков.

Следствию предстоит доказать имеющиеся обвинения, напомнил представитель Кремля слова президента. Если защитники Сафронова располагают информацией по делу, которую можно огласить, то Путин ознакомится с ней после публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин допустил, что Сафронов «в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал её представителям [иностранной] спецслужбы за вознаграждение».

Читайте также: Путин указал, при каких условиях Сафронова «можно было бы простить»