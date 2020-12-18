Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга не видят оснований для снижения новогодних ограничений, как и не видят необходимости вводить локдаун, о котором сообщается в социальных сетях. Об этом 18 декабря сообщил первый замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, сообщает «Деловой Петербург».

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По его словам, все ограничения устанавливаются городскими властями совместно с руководством управления Роспотребнадзора и врачами-эпидемиологами.

«Пока распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало. Мы ждем рекомендаций от Роспотребнадзора, после их поступления будут приниматься те или иные решения», — отметил он.

Он также отметил, что сообщение о локдауне на новогодние каникулы, которое тиражируется в социальных сетях, не соответствует действительности.

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