Бишкек, 18 декабря 2020, 14:26 — REGNUM Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо применить практику «зеленых коридоров». Об этом заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов на саммите глав государств СНГ.
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По его словам, механизм «зеленых коридоров» особо актуален в условиях вынужденного закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Мамытов считает, что подобная практика позволит наладить торговое и гуманитарное сотрудничество.
«Последствия от пандемии коронавирусной инфекции стали самыми тяжелыми за последние десятилетия», — сказал киргизский лидер. В сложившихся условиях необходимо активизировать координацию совместных усилий стран СНГ, считает Мамытов.
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