Москва, 18 декабря 2020, 14:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 декабря проведет 59-ю сессию Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Планируется рассмотреть проект бюджета Союзного государства и планы работы на 2021 год.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе заседания сессии союзные парламентарии также планируют принять ряд организационных решений, обсудить план-график работы Парламентского Собрания и план международной деятельности на 2021 год.