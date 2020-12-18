Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Около 400 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции списала биотехнологическая компания из США Moderna из-за проблем, которые возникли на завершающей стадии производства данного препарата. Об этом 18 декабря в интервью агентству Bloomberg сообщил американский иммунолог Монсеф Слауи, являющийся главой учёных, которые участвуют в государственной программе США «Операция «Невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины.

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Как уточнил иммунолог, данные 400 тыс. доз препарата являлись частью крупной партии вакцины от SARS-CoV-2 в 1,4 млн доз.

Также, по словам Слауи, проблемы, которые возникли на финальных стадиях производственного процесса, были связаны с «фильтрацией». При этом он отметил, что такого рода сбои являются характерными для технологических процессов подобной сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее практически единогласным решением группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб рекомендовала руководству регулятора разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19, созданной компанией Moderna, на территории США.