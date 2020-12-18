Москва, , 14:19 — REGNUM Законопроект, расширяющий возможности трудоустроиться для молодежи, подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы предлагаем расширить категорию граждан, которые, согласно действующему законодательству, испытывает трудности в поиске работы. Сейчас, помимо инвалидов, бывших военных, лиц предпенсионного возраста, такими считаются подростки 14−18 лет и молодежь 18−20 лет со средним специальным образованием. Считаем, что в эту категорию надо включить студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет, которые не могут найти работу по специальности», — сказал Миронов.

Согласно подготовленному законопроекту, квоты в размере от 1% до 5% от общей численности работников предлагается ввести для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), где трудится не менее 100 человек. В качестве поощрения для работодателей предусматривается снижение на 50% на федеральном уровне тарифов страховых взносов.

В случае, если квоты не будут соблюдаться, такие предприятия должны будут каждый месяц выплачивать в бюджет региона компенсационные выплаты в размере одного МРОТ на каждое рабочее место, предназначенное для таких категорий граждан.

Сейчас законы о квотировании рабочих мест успешно применяют Москва и Волгоградская область, отметил Миронов.

Инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва.