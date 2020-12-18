Воронеж, , 14:15 — REGNUM Николай Саврун, назначенный на пост прокурора Воронежской области, представлен губернатору Александру Гусеву 18 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Представил нового прокурора заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев.

Николай Саврун с 2010 года занимал должность прокурора Белгородской области, с марта 2020 года — прокурора Тамбовской области. На пост прокурора Воронежской области он назначен в декабре 2020 года.

Александр Гусев выразил готовность оказать необходимую поддержку новому прокурору Воронежской области в его работе. Он подчеркнул, что в Воронежской области налажена эффективная система взаимодействия правоохранительных структур с исполнительными органами государственной власти, в том числе, в нормотворчестве.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний прокурор Воронежской области Александр Гулягин, проработавший в этой должности около года (он приехал из Калужской области), с декабря 2019-го, переведён на пост прокурора Тамбовской области.