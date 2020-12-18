Ачинский район, Красноярский край, , 14:04 — REGNUM Главой Ачинского района Красноярского края избран Пётр Хохлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Сессия районного совета депутатов состоялась 18 декабря. Депутатский корпус присутствовал в полном составе — 21 человек. В повестке стоял только один вопрос — избрание главы Ачинского района.

После проведения конкурса по отбору кандидатов к рассмотрению на сессии райсовета были допущены семь претендентов: депутат райсовета Виктор Колпаков, пенсионерка Зинаида Риттер, исполнительный директор ООО «Эко-транспорт» Евгений Паршаков, и. п. главы Ачинска Пётр Хохлов, и. п. главы Ачинского района Дмитрий Клесов, безработный Владимир Чернов и предприниматель Олег Боровский.

По итогам тайного голосования Зинаида Риттер и Владимир Чернов не получили ни одного голоса. За Виктора Колпакова и Олега Боровского проголосовали по одному человеку. Дмитрий Клесов получил два голоса, Евгений Паршаков — пять. За Петра Хохлова проголосовали 12 депутатов.

Инаугурация состоится 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Хохлов был назначен исполняющим полномочия главы Ачинска после ухода с должности градоначальника Илая Ахметова.

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Ачинский район остался без руководителя в сентябре 2020 года. Именно тогда Евгений Розанчугов был отстранён от должности главы Ачинского района по суду.

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