Ново-Огарево, Московская область, , 14:12 — REGNUM Россия готова содействовать странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса своими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также другими, которые находятся в разработке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря на заседании Совета глав государств СНГ, проходившем в формате видеоконференции.

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«В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Российская сторона готова к такой совместной работе, заинтересована в ней. Это важно для населения стран, имеющих тесные контакты в экономической, гуманитарной сферах. Между странами СНГ передвигаются миллионы людей, добавил Путин.