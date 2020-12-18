Москва, , 13:51 — REGNUM В Нагорном Карабахе специалисты российского контингента миротворческих сил в ходе работы по разминированию обезвредили ещё более 1,3 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили 18 декабря в Минобороны РФ.

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«За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте, — говорится в сообщении. — Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1334 взрывоопасных предмета».

Всего с 23 ноября российские миротворцы провели разминирование около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, а также обезвредили более 73,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники МЧС совместно с нагорно-карабахскими органами выявили в 43 населенных пунктах разрушения более 2,6 тысяч объектов, 220 из которых — социально значимые, что позволило ведомству оценить ущерб и оперативно отправить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости: «Всего — около 352 тонн».

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