Ташкент, , 13:45 — REGNUM Содружество Независимых Государств (СНГ) обладает большим созидательным потенциалом. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов СНГ.

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По его словам, сегодня особую актуальность приобретает создание механизма общего реагирования на чрезвычайные ситуации на пространстве Содружества.

«Новых неординарных подходов требует обеспечение безопасности в идеологической и информационной сфере», — сказал Мирзиёев. Он добавил, что форумы по данной теме планируется провести в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит глав государств СНГ проходит в режиме видеоконференции под председательством главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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