Париж, , 13:50 — REGNUM Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель ответил отказом на предложение главы крайне левой «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона создать союз на время выборов президента Франции в 2022 году.

В своём интервью France Info в пятницу, 18 декабря, Руссель заявил, что партия «нуждается в кандидате-коммунисте, чтобы смочь глубоко трансформировать наше общество», несмотря на то что ранее, на президентских выборах 2012 и 2017 годов, он соглашался быть партнёром Меланшона.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Меланшон предложил союз Коммунистической партии на время грядущей кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы президента Франции — 2022: Меланшон начал сколачивать коалицию