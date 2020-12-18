Ново-Огарево, Московская область, , 13:43 — REGNUM Страны СНГ почти подготовили единый план действий по борьбе с пандемией. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.

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«Завершается подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия», — заявил Путин.

По его словам, с самого начала страны СНГ исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией, поэтому была налажена координация между санитарными службами.

В рамках этой работы странам СНГ следует приступить к организации производства этих вакцин.

«Тоже об этом сказано. Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней», — указал он.